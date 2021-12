Pescadoras do Sertão do São Francisco recebem atendimento médico gratuito

Entre os dias 16 e 17 de novembro, pescadoras do Sertão do São Francisco contará com oficinas de saúde, consultas clínicas e nutricionais, além de palestras educativas. A ação, que faz parte do Programa de Saúde Ocupacional para os Trabalhadores de Pesca, é voltada ao cuidado com as mulheres, público mais vulnerável aos problemas de saúde ocupacionais relacionados a esse segmento econômico.

A primeira cidade a receber a equipe será Sobradinho, na quinta-feira (16). A ação será realizada na Colônia de Pescadores Z- 26 (Av. José Balbino de Souza, no Centro). Já na sexta-feira (17) será a vez de Curaçá. As pescadoras serão atendidas no Parque de Exposições Durval de Aquino. As consultas e palestras nas duas cidades acontecerão das 8h às 12h e das 13 às 17h. Cerca de 240 pessoas serão beneficiadas com a ação em Sobradinho e em Curaçá.

“Serão disponibilizados três técnicos de enfermagem, uma enfermeira, três médicos, dois fisioterapeutas e um nutricionista para, juntos, levar informações de saúde ocupacional às pescadoras”, afirma a coordenadora de promoção social da Bahia Pesca, Eliana Carla Ramos.

As profissionais serão orientadas sobre os principais problemas que atingem esta classe profissional e passarão por exames clínicos. Caso sejam identificados problemas de saúde mais complexos, os profissionais serão encaminhados para a realização de exames no sistema público de saúde.

Adiamento

A ação programada para acontecer na cidade de Remanso, na terça-feira (14), foi adiada a pedido das próprias participantes. É que, na ocasião, elas irão se reunir para discutir os problemas relacionados ao não pagamento do seguro-defeso, por parte do Governo Federal. A Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estadio da Bahia), promotora da oficina, e a Federação das Associações, Sindicatos e Colônias dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (FAPESCA) irão dialogar com as entidades sobre uma nova data para a realização das oficinas de saúde com as pescadoras de Remanso.

