Paulo Afonso inaugura o ciclo de seminários territoriais sobre a reforma do Ensino Médio

Paulo Afonso foi o primeiro município a receber o ciclo de seminários territoriais “Ensino Médio em Debate”, iniciado nesta segunda-feira (13), pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. A série reunirá, até dezembro, professores, estudantes, gestões e coordenadores pedagógicos da rede estadual, além de representantes de instituições ligadas à Educação de todos dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Os seminários visam ampliar o debate e a escuta com a comunidade educacional baiana, atendendo à pauta nacional sobre o Ensino Médio, com o intuito de buscar elementos construtivos para a elaboração das novas arquiteturas curriculares e assegurar o respeito às especificidades e singularidades dos Territórios de Identidade da Bahia.

A diretora de Ensino Médio, Tereza Farias, ressaltou a importância desta contextualização com o Território de Identidade. “A ideia de ampliar para todos os núcleos esses seminários é a gente territorializar as discussões sobre o novo Ensino Médio, dando a oportunidade de ouvir e de construir consciência com a comunidade educacional de cada NTE”. O destaque do evento, completa a gestora, são os estudantes. “Eles estão participando ativamente das atividades e o nível das discussões é muito bom. Estamos percebendo que eles estão preparados e com uma maturidade significativa”.

Em Paulo Afonso, o seminário aconteceu no auditório do memorial da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). Na programação, mesas-redondas voltadas para as temáticas em torno da reforma do Ensino Médio e, ao final, um bate-papo sobre os desafios das “Novas Arquiteturas Curriculares para o Ensino Médio”. O diretor do NTE 24, de Paulo Afonso, Marcos Antonio Pires, falou sobre a necessidade do debate. “É muito importante ficarmos por dentro das mudanças que estão acontecendo na Educação, de poder discutir sobre o futuro dos nossos jovens e esclarecer as dúvidas de muitos professores, pais e envolvidos na Educação como um todo”, declara. No município, a atividade contou com representantes do Conselho Municipal de Juventude, de Universidades, da APLB Sindicato e de escolas particulares.

A líder de classe Lídia Bezerra, 15, 1º ano, do Centro Territorial de Educação Profissional Itaparica II - Wilson Pereira (CETEP), acredita que o momento é construtivo para todos. “Como sou líder de classe, quero ficar bem informada sobre tudo para passar as informações direitinho para meus colegas”.

Para o professor de Matemática, Clemilton Cunha, do Colégio Estadual Nossa Senhora do Rosário, em Rodelas, discutir sobre a reforma em uma atividade voltada para todos que estão envolvidos nesse processo é um exemplo de democracia. “É uma grande sacada da Secretaria ampliar essa discussão para todos, inclusive os pais e os próprios interessados, que são os estudantes”, pontua.

O seminário “Ensino Médio em Debate” será realizado, na terça-feira (14) em Valença (NTE 6), no Baixo Sul, no Colégio Estadual Gentil Paraíso Martins, e em Santo Antônio de Jesus (NTE 21), no Recôncavo, no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes. Na quinta-feira (16), mais uma edição do evento será realizada em Eunápolis (NTE 27), no Sul do Estado, no Colégio Estadual Doutor Clériston Andrade.

