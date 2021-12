Paulo Afonso comemora avanços no IDEB

Para comemorar o desempenho das escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a Secretaria Municipal de Educação fez uma homenagem aos profissionais que contribuíram para que Paulo Afonso atingisse a nota de 5.3. Professores e servidores da Educação estiveram reunidos no último dia 20, na Marçonaria do município, com autoridades municipais para festejarem os avanços da área. Esta é a segunda vez consecutiva que Paulo Afonso ultrapassa a meta estipulada pelo Ministério da Educação.

“Esta é uma conquista de todos que fazem a Educação de Paulo Afonso. O ensino agora precisa ser intensificado para que possamos avançar ainda mais”, afirmou Luiz Barbosa de Deus, prefeito de Paulo Afonso.

Entre as atrações do encontro, Nícolas, de cinco anos, estudante do 2º período da Educação Infantil, se apresentou declamando uma poesia de autoria de Bráulio Bessa, que fala sobre a força do professor. “Nícolas é aluno do Centro Educacional Municipal de Paulo Afonso (CEMPA), localizado no Bairro BTN, e foi descoberto pelo Projeto Leitura a Chave do Mundo, cujo objetivo é despertar nos estudantes o gosto pela leitura e desenvolver, a partir das discussões, a oralidade, a escrita e a produção textual” destacou a professora Maria do Carmo, idealizadora do projeto.

