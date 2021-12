Obras de recuperação de estradas estaduais estão sendo executadas no Território do São Francisco

O Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), por meio de convênio com a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA), está recuperando o trecho da via de Lajes, em Pilão Arcado, na BA-161, que está cedendo. Inicialmente, está sendo realizado o enrocamento de pedra e, posteriormente, a obra será finalizada com massa asfáltica, além de roço manual. Os serviços de roço com máquina, de acordo com a equipe do CONSTESF também estão sendo executados em trechos da BA-210, em Sento Sé.

O presidente do CONSTESF, Genário Rabelo, que é prefeito de Canudos, fala sobre as obras de prevenção e manutenção das vias que estão sendo executadas em parceria com a SEINFRA. "Há quase dois anos firmamos um convênio com o governo do Estado e, desde então, a gente vem realizando serviços que melhoram o tráfego e garantem mais segurança aos condutores", destacou o presidente do Constesf, Genário Rabelo, que é prefeito de Canudos.

Em maio último, segundo o gestor, foram realizadas obras na BA-210, em trechos de Sobradinho a Sento-Sé e da BR-235 à BA-752, acesso a Pilão Arcado, com serviços de recomposição de taludes e pavimento, além de enrocamento.

