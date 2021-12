Obras de ampliação do hospital de Bom Jesus da Lapa terá um investimento de R$ 5,3 mi

O Hospital Municipal Carmela Dutra, em Bom Jesus da Lapa, ganhará 20 leitos de UTI, além de 28 leitos de enfermaria, um centro de bioimagem e um centro de hemodiálise regional. O investimento de R$ 3,5 milhões, resultado do convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado e a prefeitura municipal, possibilitará à unidade um aumento de 70 para 118 leitos. A previsão é que as obras sejam concluídas no primeiro trimestre de 2019. "É uma intervenção que envolve a construção de dez novos leitos de UTI adultos, quatro neonatais, quatro do tipo semi-intensivo convencional e dois do tipo canguru", detalha o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

Do montante investido nas obras, mais de R$ 3,1 milhões são custeados pelo Estado, enquanto que o município aplicará R$ 789 mil a título de contrapartida. Além dos 20 novos leitos de UTI, estão em construção 18 novos leitos de enfermaria do tipo adulto e outros dez pediátricos. Já o Centro de hemodiálise terá a capacidade para atender mais de 100 pacientes e foi viabilizado mediante outro convênio entre o Estado e o município, cujo montante alcança cerca de R$ 1,3 milhão.

Em 2017, conforme dados do Ministério da Saúde, o hospital municipal realizou mais de 3,6 mil internações em diversas especialidades, com destaque para a cirúrgica (1.578). "A unidade possui um perfil de atendimento regional. Assim, com os novos leitos, a unidade será mais resolutivo, evitando que pacientes sejam transferidos para a capital ou Barreiras", destaca o secretário.

adblock ativo