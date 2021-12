Obras de abastecimento são inauguradas em Campo Alegre de Lourdes

Com o objetivo de ampliar o abastecimento de água do município de Campo Alegre de Lourdes, o governador Rui Costa inaugurou, nesta quinta-feira (28), Sistemas Simplificados de Água para atender as localidades de Lagoa dos Bois de Cima; Lagoa dos Bois; e Sítio Matias; além de Pau de Birro Novo e Sítio Novo do Elói; Lagoa Fechada, Genipapinho, Folha Larga, Roça de Dentro, Roça de Dentro II e Baixão Seco. O investimento de R$ 1.090 milhão “irá beneficiar a mais de 1,2 mil pessoas com água limpa e tratada”, como ressaltou Rui Costa.

Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço no valor de R$ 702 mil para obras de pavimentação em ruas da zona rural e urbana de Campo Alegre de Lourdes e autorizada a formalização de convênios no âmbito dos projetos Pró-Semiárido e do Bahia Produtiva para o fortalecimento da Agricultura Familiar da região. O governo do Estado também entregou uma ambulância tipo van e 563 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A Cooperativa de Apicultura de Campo Alegre de Lourdes (COOAPICAL), por sua vez, foi contemplada com um caminhão e equipamentos de apicultura.

Durante a inauguração dos Sistemas Simplificados de Água, Rui Costa destacou outros investimentos do governo do Estado no abastecimento da região, a exemplo da adutora do Rio São Francisco, realizada em conjunto com o governo federal, em fase de conclusão da obra. O secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, explicou se tratar de 150 quilômetros de adução (condução da água da rede de distribuição), com um investimento da ordem de R$ 80 milhões, em uma ação conjunta da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e do governo baiano.

