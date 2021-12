Novos produtos turísticos para o Estado deverão ser criados a partir de pesquisas da SETUR

Pesquisas realizadas pela Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR) irão funcionar como importantes ferramentas para a elaboração de políticas públicas e, também, para que o setor privado possa desenvolver novos produtos turísticos para o Estado. Os resultados desses levantamentos foram apresentados em reunião do Conselho Estadual do Turismo, realizada na quinta-feira (9), na SETUR. “Os dados apurados estão disponíveis, a fim de que possam ser utilizados com o objetivo de fomentar o fluxo turístico nacional e internacional no nosso Estado”, pontuou o presidente do Conselho, o secretário José Alves.

A equipe técnica da SETUR mostrou, por exemplo, que o turismo religioso em Bom Jesus da Lapa movimenta 2,5 milhões de romeiros e peregrinos por ano. A principal romaria ocorre no período de 28 de julho a 6 de agosto e reúne cerca de 700 mil romeiros e visitantes. Pesquisas relativas à Festa da Irmandade da Boa Morte e sobre o turismo durante o Festival Internacional do Chocolate de Ilhéus também foram detalhadas.

Outro item da pauta mostrou experiências das redes de turismo étnico-afro na Bahia, destacando números relativos à capacitação de quase três mil pessoas, entre 2016 e 2017, em seis zonas turísticas, onde atrativos naturais e culturais do étnico-afro foram mapeados. “Este trabalho visa à valorização da religiosidade e tradições de origem africana na Bahia e ao desenvolvimento econômico por meio da atividade turística”, explicou a supervisora de Projetos do Conselho de Turismo da Bahia, Tâmara Azevedo.

