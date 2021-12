Novo SAC Juazeiro já realizou quase dez mil atendimentos no primeiro mês

No primeiro mês de funcionamento no Shopping Juá Garden, em uma área de, aproximadamente, 1.080 metros quadrados, o novo SAC Juazeiro já realizou quase dez mil atendimentos. Esse número representa os atendimentos realizados exatamente entre 18 de setembro e 6 de outubro, e resulta em uma média de 650 por dia. Durante o mês de setembro, o serviço mais procurado na unidade foi a 2ª via da carteira de identidade, com 1.144 solicitações, seguido do certificado de antecedentes criminais, com 594.

Outras novidades das novas instalações são o incremento do Procon e Balcão de Justiça. Há também o SAC Fácil (auto atendimento), e a possibilidade de atendimento agendado no período da tarde para os serviços do Detran, Carteira de Trabalho e de Identidade. Para o TRE, o agendamento pode ser feito em ambos os turnos. O procedimento pode ser realizado pelo Portal SAC, pelo aplicativo SAC Mobile e pelo auto atendimento.

O espaço está mais adequado em relação à demanda pelos serviços, o que garante mais comodidade aos usuários, além das condições ideais de acessibilidade, com serviço de espera integrada, ampliando o conforto dos cidadãos. O serviço de emissão de Carteira de Identidade possui seis pontos de atendimento, assim como o SineBahia, que oferece os serviços de Intermediação de Mão de Obra e Seguro-Desemprego em sete pontos. O Detran, o Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ) e o Mais BB também passam a ter mais pontos de atendimento.

