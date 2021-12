Nova unidade em Oncologia será construída em Juazeiro

Uma nova Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) será construída ao lado do Hospital Regional de Juazeiro. Com o investimento de R$ 17 milhões em obras, o equipamento será o primeiro serviço de radioterapia do Norte da Bahia e se tornará referência para pacientes oncológicos em uma região com mais de 540 mil habitantes. Acompanhado do prefeito do município, Paulo Bomfim, o secretário da saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, inspecionou as obras nesta quinta-feira (16), constatando que as intervenções estão 60% concluídas.

A UNACON terá sete pavimentos e mais de quatro mil metros quadrados de área construída, com oferta de serviços como radioterapia, braquiterapia, quimioterapia e cirurgia oncológica. “Estamos ampliando e descentralizando o acesso ao tratamento oncológico pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, apenas Salvador e Feira de Santana possuem um acelerador linear, que é o equipamento para o tratamento radioterápico. Mas até o final do ano, além de Juazeiro, teremos em Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas”, afirma o secretário.

O acelerador linear a ser instalado em Juazeiro, explica Vilas-Boas, tem capacidade para realizar 43 mil sessões de radioterapia por ano. “Quando não é possível obter a cura, a radioterapia pode contribuir para a melhoria substancial da qualidade de vida. As aplicações diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando alívio aos pacientes”.

Policlínica

A construção de uma policlínica regional em Juazeiro é outro investimento na região, cujo valor é de mais de R$ 24 milhões entre obras, equipamentos e aquisição de seis micro-ônibus para atender aos dez municípios consorciados: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá. “Temos o compromisso de ampliar e descentralizar o acesso aos serviços de saúde em toda a Bahia, e essas unidades contribuem para reduzir o vazio assistencial de média complexidade, ampliar o diagnóstico das doenças crônicas e degenerativas, tornando-o mais precoce, além de melhorar a resolutividade da saúde pública", afirma o secretário Fábio Vilas-Boas.

A policlínica funcionar como as oito ( Teixeira de Freitas, Irecê, Guanambi, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e Valença) em funcionamento no Estado, ou seja, na forma de gestão compartilhada entre o governo estadual, que financia 40% dos custos mensais, e os municípios consorciados, que vão cobrir os 60% restantes proporcionalmente à população. A população terá acesso a uma variedade de especialidades médicas, a exemplo de Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia/Obstetrícia, Mastologia e Urologia.

Diversos exames também serão oferecidos, entre os quais ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, eletromiografia, raio-X, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, nasolaringoscopia e colposcopia. Também serão realizados vasectomia, cauterização, pequenas cirurgias e cuidados com o pé diabético, além de biópsias de mama, tireoide, próstata, dérmica e gastroenteral, dentre outros.

adblock ativo