Municípios do Semiárido iniciam requalificação de reservatórios de água

Os municípios consorciados ao Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) estão sendo contemplados com obras de limpeza, requalificação e ampliação de reservatórios de água, a exemplo de barreiros, barragens e açudes. Realizadas a partir do CONSTESF e de convênios com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), as obras visam preparar os reservatórios para armazenar o máximo de volume possível de águas pluviais para que as famílias de comunidades rurais continuem abastecidas durante os períodos de estiagem.

Os serviços já foram iniciados nos municípios de Juazeiro e Uauá, beneficiando comunidades a partir da captação e armazenamento da água das últimas chuvas que caíram na região. As obras também serão realizadas em Curaçá, Casa Nova, Sobradinho, Pilão Arcado, Sento-Sé, Remanso, Canudos e Campo Alegre de Lourdes, aumentando a capacidade de armazenamento de água nos reservatórios, conforme o presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo.

Segundo o dirigente da entidade, esse é mais um projeto em execução com o objetivo de garantir condições dignas de convivência com o Semiárido. "Assim como o Projeto Cisternas, esse é mais um convênio conquistado pelo CONSTESF, que busca dar melhores condições de vida e trabalho para famílias de comunidades rurais. Com os reservatórios recuperados e aptos para captar e armazenar mais água haverá uma melhoria da oferta hídrica nos municípios do Semiárido, o que é fundamental para a manutenção da nossa agricultura e pecuária”.

