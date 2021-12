Municípios baianos recebem a Caravana 4G da TIM

Depois de ter passado por Itabuna, Vitória da Conquista e Jequié, a Caravana 4G TIM chega a Paulo Afonso, nesta sexta-feira (1º), com o mesmo objetivo de anunciar a sua cobertura 4G. Neste sentido, a ação vem para alertar os clientes que moram nessas regiões quanto à necessidade de fazerem a troca dos chips 2G/3G pelo 4G e de terem um aparelho compatível com a nova tecnologia para usufruírem de todos os benefícios da rede, que oferece uma velocidade cinco vezes mais rápida do que a rede 3G.

A companhia ativou, em outubro, a sua rede de quarta geração em mais 35 cidades baianas. A maioria das localidades foram contempladas com o novo serviço através da frequência de 700MHz, que permite um maior alcance do sinal, como também o aumento da velocidade de navegação, proporcionando melhoria na experiência de uso da internet móvel dos assinantes. A previsão é que, até o fim deste ano, a conexão 4G esteja presente em 207 cidades na Bahia. No triênio que começa este ano e vai até 2019, a TIM anuncia que irá investir quase R$12 bilhões no país em infraestrutura de rede para a fase de complementação da cobertura 4G no Brasil.

