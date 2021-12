MPF questiona Prefeitura de Paulo Afonso sobre Forró Esperança

A Prefeitura de Paulo Afonso foi solicitada Ministério Público Federal (MPF) a informar com que recurso promoveu o “Forró Esperança”. A gestão municipal, sob o comando do prefeito Luiz de Deus, contratou atrações locais de forró, que se apresentaram em cima de carros de som pelas ruas da cidade, durante o mês de junho, apesar da pandemia do Coronavírus.

O vereador Mário Galinho denunciou outro comportamento do prefeito. "Paralelamente a isso, a prefeitura teria informado ao órgão que não teria verba para a conclusão dos dez leitos de UTI, além dos 40 leitos de internação que serão instalados no Hospital Nair Alves de Souza". O parlamentar afirmou que o Conselho Municipal de Saúde cobrou da prefeitura, no dia 30 de junho, o repasse de R$ 1,5 milhão destinado aos profissionais da Saúde.

"Foi protocolado também no Ministério Público uma representação com pedido de providências contra a prefeitura. A possível falta de repasse de recursos do Programa Nacional de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ–AB), que contempla técnicos de Enfermagem, agentes comunitários de Saúde, enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal, originou a representação", completou Mário Galinho.

Ainda de acordo com o vereador, a gratificação, que deveria ser repassada mensalmente, "está sendo feita de forma aleatória pelo município, chegando a ter um intervalo de quatro meses, e o Conselho Municipal de Saúde (CMS) alega que o último depósito foi em junho de 2019, há um ano". Segundo ele, foi solicitado, através de ofício, uma justificativa da gestão municipal, porém o CMS ainda não obteve nenhum retorno.

