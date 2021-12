MP recomenda que Juazeiro fiscalize regras de distanciamento durante carreata

O Ministério Público da Bahia (MPBA) recomendou que sejam fiscalizadas as regras de distanciamento social durante a realização da carreata intitulada 'Juazeiro não pode parar', em favor do retorno do comércio na cidade de Juazeiro (a 507km de Salvador), que ocorre na manhã desta quinta-feira, 25, às 9h.

De acordo com o MPBA, a fiscalização deve observar o cumprimento das regras de trânsito e de distanciamento social e evitar a concentração de pessoas nas ruas e em veículos coletivos fora dos parâmetros estabelecidos por decretos municipal e estadual.

Além disso, a Prefeitura de Juazeiro foi orientada a apresentar ao MP, em 72 horas, relatório de eventuais ocorrências na manifestação, para análise e adoção de medidas cabíveis.

A recomendação é assinada pelos promotores de Justiça Andrea Mendonça Costa, Daniela Baqueiro Leal, Joseane Mendes Nunes, Márcio Henrique de Oliveira, Mayumi Menezes Kawabe, Rita de Cássia Rodrigues e Roberta Masunari.

Os promotores destacaram que a carreata é uma forma de livre expressão do pensamento decorrente de direito previsto na Constituição, que não pode ser tolhida desde que “obedecidas as regras do distanciamento social exigidas pelo enfrentamento da Covid-19”, estabelecidas em decreto municipal publicado no último dia 20 de junho.

Segundo o documento, a própria organização da carreata alertou, no “card convocatório”, para a necessidade de não aglomerar e usar máscaras.

Os promotores também orientaram que a prefeitura solicite apoio da Polícia Militar, se achar necessário.

