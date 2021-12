Morpará e Oliveira dos Brejinhos recebem o Saúde sem Fronteiras

Entre os dias 7 e 12/5, mulheres de 50 a 69 anos dos municípios de Morpará e Oliveira dos Brejinhos poderão realizar mamografia (exame que detecta precocemente os casos de câncer de mama), por meio do programa Saúde sem Fronteiras rastreamento do Câncer de Mama. Em Morpará, a unidade móvel estará estacionada na Unidade de Saúde Vilma Coimbra, na Avenida Rui Barbosa. Já em Oliveira dos Brejinhos, a unidade estará na Praça João Nery Santana.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), a meta é atender a 1.474 pacientes dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. Para ser atendida, é preciso levar um comprovante de endereço, o Cartão SUS e um documento de identificação com foto.

O Saúde sem Fronteiras é um programa que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia na região de residência das pacientes.

