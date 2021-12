Moradores de Ibotirama prestam homenagem à policial assassinada pelo ex-marido

Dezenas de pessoas se reuniram na sede da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), em Ibotirama, para prestar homenagens à policial militar Rafaella Gonçalves, morta na segunda-feira (5) pelo ex-marido, Edson Salvador Ferreira de Carvalho, também PM. Admiradores, colegas da faculdade, amigos, companheiros de farda e outras pessoas próximas a Rafaella levaram flores, velas e outras lembranças. Discursos e orações foram realizados em memória da militar.

“Rafaella era uma pessoa alegre, que se mostrava sensível ao problema de todos, que gostava de todo mundo”, disse o tenente da PM Virgílio, da 28ª CIPM. Outros amigos da policial aproveitaram o momento para alertar sobre a violência, especialmente contra as mulheres. “Não se calem. Vocês não são menores do que nós, homens. Vocês têm voz, vocês têm vez, não sejam submissas a nada nessa vida”, disse o soldado da PM Barreto..

O sepultamento de Rafaella ocorreu às 10h dessa terça-feira (6), em Bom Jesus da Lapa, município onde nasceu. Todas as flores e presentes deixados na 28ª CIPM serão encaminhados aos familiares da policial. (Com informações do Portal Gazeta 5).

A policial militar e influenciadora digital Rafaella Gonçalves integrava a 28ª Companhia Independente de Polícia (CIPM/Ibotirama) e dividia com seus cerca de 70 mil seguidores no Instagram a sua rotina de policial. Após assassinar a ex-esposa, na segunda-feira (5), em Ibotirama, o soldado da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) se suicidou. A Polícia ainda investiga a motivação do crime.

