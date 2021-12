Militar aposentado é preso suspeito de agredir companheira em Juazeiro

Um militar americano aposentado, suspeito de ter agredido a companheira por ciúmes em 25 de fevereiro, teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira, 19, em Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia, por uma equipe do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) local.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi espancada com socos e empurrada da escada da residência do casal, localizada no bairro Santo Antônio, no município de Juazeiro.

Após o cumprimento do mandado, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro, o suspeito foi submetido a exames de lesões e segue à disposição da Justiça. Com isso, ele será encaminhado para o Conjunto Penal do município.

