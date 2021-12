Mercado para produtos da Agricultura Familiar se amplia

A primeira certificação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) foi entregue aos agricultores familiares de Juazeiro, na sexta-feira (22), durante a inauguração do Entreposto Ovos da Caatinga, pertencente à Cooperativa Agropecuária Familiar de Massaroca e Região (COOFAMA), na comunidade de Canoa, que conta com 90 famílias associadas. Viabilizada pelos investimentos do governo do Estado, a certificação envolveu um investimento da ordem de R$ 409 mil, por meio do Pró-Semiárido, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Os recursos foram aplicados na base de produção e na aquisição de equipamentos para adequação do Entreposto de Ovos. O secretário em exercício da SDR, Jeandro Ribeiro, afirmou que é preciso ampliar as possibilidades de oferta de produtos da Agricultura Familiar nos diversos mercados: “O SIM municipal se encaixa perfeitamente para o setor da Agroindústria, que tem o mercado local como foco. A ferramenta é decisiva para o sucesso do pequeno empreendimento, sobretudo da Agricultura Familiar”.

Para o diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, esta é uma alavanca importante, na medida que a CAR tem condições de proporcionar a criação de agroindústrias de pequeno porte. “Com a instalação do SIM, temos condições de apoiar a produção de queijos, mel, ovos, e abate de galinhas e caprinos em cada município, para que esses empreendimentos possam gerar empregos e renda para a região”.

A certificação, portanto, abre portas para o mercado, na opinião também da secretaria da COOFAMA, Delma Lino. “Este é um dia histórico para a comunidade e para mim, que sou criadora de aves e trabalho com ovos. Antes, não podia vender nos mercados, por não ter a certificação, mas agora vou poder vender o meu produto, que é de qualidade”, comemorou ela, que é estudante de Agroecologia no Centro de Educação Profissional (CETEP) Juazeiro.

Sobre o SIM

O SIM é um serviço sanitário voltado para agricultores familiares com o objetivo de regulamentar a inspeção e a fiscalização de agroindústrias que beneficiam e comercializam produtos de origem animal e vegetal em nível local. Com a produção certificada é possível comercializar ovos de galinha caipira para o mercado atacado e varejista. Como ação de fortalecimento para constituição do SIM, também em Juazeiro, foi assinado convênio entre a CAR e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte Norte do Itapicuru para constituição do SIM em nove municípios: Senhor do Bonfim, Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadelfia, Jaguarari, Pindobaçu e Ponto Novo.

