Mais de 90 barreiros para captar água da chuva serão construídos em Pilão Arcado

As obras para a construção de mais de 90 barreiros-trincheira em Pilão Arcado já estão em execução. A ação é realizada por meio do Projeto Cisternas, que é desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) e integrado as prefeituras de Pilão Arcado e de mais nove municípios da região Norte da Bahia. A tecnologia é capaz de armazenar até 500 mil litros de água, permitindo que as famílias do semiárido produzam alimentos e cuidem de seus animais mesmo nos períodos de estiagem.

Serão beneficiadas 91 famílias, que serão preparadas e capacitadas, gratuitamente, para cuidar e manter a tecnologia. Por meio do curso, elas irão receber orientações sobre como gerenciar a água captada, além de ajuda de custo para manter o equipamento. O presidente do CONSTESF, Genário Rabelo, que também é prefeito de Canudo, afirma que, ao todo, serão 105 barreiros para suprir as necessidades das famílias que não têm acesso à água em Pilão Arcado. "Já construímos e entregamos 14 barreiros em Pilão Arcado e retomamos as obras para a construção de mais 91 tecnologias. Esses barreiros vão captar e armazenar água das chuvas, garantindo água para plantações e animais por até oito meses", prevê.

Rabelo destaca, ainda, que cerca de 2.500 tecnologias (entre barreiros, cisternas para consumo humano e cisternas de produção) já foram construídas gratuitamente em todo o Território do Sertão do São Francisco. “A Iniciativa promove o acesso da população mais pobre à água de qualidade para o consumo humano e para a produção de alimentos”, afirma.

adblock ativo