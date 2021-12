Mais de 50 barreiros foram entregues a famílias em Sento Sé

O Projeto Cisternas, desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), é responsável pela entrega de novos 52 barreiros-trincheira em Sento Sé. A nova etapa da iniciativa foi concluída, beneficiando mais de 50 famílias das comunidades rurais do município que, agora, possuem em sua propriedade uma tecnologia que vai garantir água em períodos sem chuvas. Através de curso, elas receberam orientações sobre como gerenciar a água captada.

Os 52 barreiros-trincheira entregues já estão acumulando a água das últimas chuvas e muitos estão transbordando. "A oferta de uma tecnologia como o barreiro, que armazena até 500 mil litros de água, só fortalece a agricultura nos nossos municípios. Esse é um motivo de satisfação para os prefeitos do Território que utilizam o CONSTESF para buscar e executar obras como essa, que desenvolvem, fortalecem as comunidades e dão mais dignidade ao homem e mulher do campo", ressaltou o presidente do CONSTESF, Genário Rabelo.

