Mais 55 famílias de Campo Alegre de Lourdes serão beneficiadas com barreiros-trincheira

O Projeto Cisternas, desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), por meio de convênio com o governo federal, irá beneficiar mais 55 famílias de comunidades rurais de campo Alegre de Lourdes. Elas serão contemplada com barreiros-trincheiras, que são tanques longos, estreitos e fundos, escavados no solo, capazes de captar e armazenar até 500 mil litros de água de chuva. A tecnologia visa suprir as necessidade da população durante o período de estiagem, garantindo água para plantações e animais por até oito meses.

O presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo, destaca que esta não é a primeira vez que Campo Alegre de Lourdes é beneficiado com o Cisternas. "O projeto vem atuando nos dez municípios do Território do São Francisco desde 2015. Em Campo Alegre de Lourdes já entregamos barreiros e cisternas para produção e, agora, estamos construindo mais 55 barreiros, beneficiando ainda mais famílias que vivem em área de sequeiro e não tem água para produzir ou dar para seus animais", detalha.

Após a construção e entrega dos barreiros, as famílias beneficiadas irão ser preparadas e capacitadas para cuidar e manter a tecnologia. Através de curso, elas irão receber orientações sobre como gerenciar a água captada e vão ganhar ajuda de custo para manter a tecnologia.

