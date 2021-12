Mais 50 barreiros-trincheira estão sendo construídos em Pilão Arcado

Por meio do Projeto Cisternas, 50 novos barreiros-trincheira estão sendo construídos em Pilão Arcado. O objetivo da ação desenvolvida pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF), por meio de convênio com a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania, é promover o acesso da população mais pobre à água de qualidade para o consumo humano e para a produção de alimentos.

Em Pilão Arcado, já são mais de 250 tecnologias construídas gratuitamente, divididas entre cisternas de consumo humano, com capacidade para armazenar até 16 mil litros de água da chuva, e barreiros-trincheira que podem armazenar até 55 mil litros.

Iniciado em 2015 o Projeto Cisternas já atendeu mais de três mil famílias em dez municípios da região. "O Projeto Cisternas vem, desde 2015, proporcionando mais qualidade de vida, segurança alimentar e oportunidade de geração de renda às famílias beneficiadas. Trata-se de uma grande transformação no nosso sertão. Famílias convivendo com o semiárido com mais dignidade, graças às tecnologias que recebem", destacou o presidente do CONSTESF, Genário Rabelo, que é prefeito de Canudos.

