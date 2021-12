Mais 170 cisternas estão sendo construídas em Sobradinho e Casa Nova

Mais 170 cisternas de consumo humano estão sendo construídas em Sobradinho e Casa Nova, por meio do Projeto Cisternas, desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF). Com capacidade para armazenar até 16 mil litros de água de chuva, o equipamento garante acesso à água de qualidade às famílias de baixa renda em comunidades rurais, em períodos de seca.

O presidente do CONSTESF e também prefeito de Canudos, Genário Rabelo, fala sobre a nova etapa da ação. "O Projeto Cisternas é executado por etapas e, claro, identificando a demanda de cada município. Nesta terceira etapa, 50 cisternas para consumo humano estão sendo construídas em Sobradinho e 120 em Casa Nova, seguindo a meta de universalizar o acesso à água na nossa região”.

Ainda segundo Genário Rabelo, os dois municípios também já foram beneficiados com tecnologias sociais de convivência com a seca em outras etapas. Em Sobradinho já foram entregues 277 tecnologias e em Casa Nova, 157, divididas entre cisternas para consumo humano, cisternas para produção e barreiros.

