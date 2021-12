Justiça multa ex-prefeito de Pilão Arcado por festas durante a seca

O prefeito do município de Pilão Arcado (a 786 km de Salvador), Manoel Afonso Mangueira (PP), foi multado em R$ 6 mil pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Em sessão eletrônica realizada nesta terça-feira, 16, o órgão julgou como procedente o termo de ocorrência lavrado em razão de irregularidades nos gastos realizados com festejos durante o exercício de 2017, quando a cidade se encontrava em situação de emergência por causa da seca.

Segundo o relator do processo, conselheiro José Alfredo Rocha Dias, as despesas realizadas no valor de R$1.050.136 durante a estiagem no município, foram, no mínimo, “inadequadas ou mesmo não razoáveis e ilegítimas”.

No pronunciamento, o Ministério Público de Contas, considerou que o prefeito, além de não ter apresentado documentos que comprovassem um aumento na arrecadação tributária ou outros benefícios consequentes dos festejos, não demonstrou a realização de gastos para minimizar os efeitos da estiagem, a exemplo da contratação de carros-pipa e/ou construção de cisternas destinadas ao arrefecimento da situação de estiagem nas áreas afetadas.

Além da multa, também foi determinada a remessa da decisão ao Ministério Público Estadual (MPBA), que havia recomendado a não efetivação deste tipo de gasto.

