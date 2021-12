Justiça atende pedido do MP-BA para garantir atendimento urológico em Juazeiro

A Justiça baiana acatou, na última quinta-feira, 25, o pedido de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), no qual solicita a contratação de médicos urologistas para prestar assistência em consultas ambulatoriais no município de Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia.

De acordo com a 11ª Promotoria de Justiça, o número de profissionais da especialidade é menor em comparação com a demanda de pacientes. Na Unidade Básica de Saúde, do bairro Palmares, há 52 pacientes em espera para marcação de consulta urológica.

Para a promotora de Justiça, Rita de Cássia Souza, a falta de urologista na rede municipal prejudica o diagnóstico rápido de doenças, que podendo reduzir, por exemplo, as cirurgias de prostatectomia, indicadas para pacientes com alguns cânceres de próstata.

Antes do MP entrar com a ação, a Promotoria já havia se reunido com a Secretaria Municipal de Saúde, a Diretoria do Hospital Regional de Juazeiro e a Superintendência de Atenção Especializada. No encontro, os agentes se comprometeram a buscar saídas para o problema exposto, abrindo um processo de licitação para contratação de um profissional de urologia. Contudo, a promessa não foi cumprida.

Caso o município desrespeite a decisão judicial, estará sujeito a multa diária no valor de R$10 mil. Este valor deverá ser revertido para o fundo estadual de saúde, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

