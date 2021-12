Juazeiro terá 42 ruas do centro asfaltadas

Os últimos detalhes do convênio com o Governo do Estado para a realização da obra de asfaltamento de 42 ruas do centro de Juazeiro foram acertados em reunião do prefeito Paulo Bonfim com a secretária de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Cibele Carvalho. Na audiência, o chefe do executivo municipal agradeceu ao governo “pela parceria em obras como pavimentação, saneamento, reforma e ampliações de escolas, Unidade Básica de Saúde (UBS), adutora para levar água para diversos bairros, revitalização de praças e pelos novos poços artesianos perfurados no município”.

adblock ativo