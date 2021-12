Juazeiro tem toque de recolher prorrogado até 15 de julho

Segue restrita, até o dia 15 de julho, a circulação noturna de pessoas em Juazeiro. A medida de enfrentamento ao novo Coronavírus, que terminaria na quarta-feira (8), foi prorrogada mais uma vez, em atuação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal.

Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta (9), a restrição compreende o período das 18h às 5h, quando ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com exceção de deslocamento para serviços de saúde ou farmácias.

