Juazeiro sedia curso de qualificação para gestores de ligas de futebol

Representantes de dez municípios que integram o Território de Identidade do Sertão do São Francisco se reúnem em Juazeiro, entre os dias 19 e 21 /1, para participar do último encontro do curso Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol. Realizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), autarquia da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), a ação tem por objetivo dotar as entidades com estrutura gerencial compatível com o mercado do futebol amador e profissional da atualidade.

O curso que qualificação é gratuito e acontece no auditório da APLB (Rua Cícero Simões, 166 – bairro Alagadiço), sempre a partir das 18h, com palestras abrangendo temas administrativos, gestão de projetos, marketing esportivo e relações interpessoais. Estarão presentes o diretor geral da SUDESB, Elias Dourado, e o assessor da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor/Ministério do Esporte, Paulo Oliveira, entre outras autoridades.

Serão mobilizados para o encontro gestores de esporte e dirigentes de ligas de futebol dos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá. O projeto tem suporte financeiro do Ministério do Esporte e está sendo executado pela Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP), com o apoio da Federação Baiana de Futebol (FBF) e da Prefeitura Municipal de Juazeiro.

