Juazeiro registra mais três mortes por Covid-19 e hospital tem 95% de ocupação da UTI

O município de Juazeiro, no Vale do São Francisco, registou, nessa quinta-feira (25), mais três óbitos decorrentes da Covid-19, totalizando 195 mortes causadas pela doença, e o Hospital Regional de Juazeiro está com 95% dos leitos de UTI ocupados.

As vítimas foram um homem, de 59 anos, e dois idosos, de 69 e 82 anos, sendo que os dois últimos não tinham comorbidade. O primeiro paciente faleceu no Hospital Regional de Juazeiro (HRJ) e o segundo, em um hospital privado de Petrolina, município pernambucano vizinho a Juazeiro, e o terceiro foi em um hospital privado de Juazeiro.

Ainda no boletim, registrou-se o surgimento de mais 129 casos confirmados de Covid-19, em um total de 11.164 infectados desde o início da pandemia. Há 768 casos ativos. Do total de casos confirmados, 10.201 são considerados recuperados.

Ocupação de leitos - Neste sexta-feira (26), no Hospital Regional, 19 dos 20 leitos de UTI estão com pacientes, computando uma taxa de 95%. de ocupação. No Hospital Promatre, sete dos dez leitos de UTI estão ocupados, ou seja, 70% de ocupação.

De acordo com a Prefeitura de Juazeiro, 16.045 doses de vacina contra o Coronavírus foram aplicadas até o momento, sendo que o município recebeu 17.508 doses referentes à fase 1 do Plano Nacional de Imunização (PNI).

