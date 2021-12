Juazeiro recebe Feira Cidadã

Moradores de Juazeiro vão poder contar, até sábado (2), com a Feira Cidadã, que está levando serviços de saúde e cidadania para o município, oferecidos pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). A população está contando com exames de oftalmologia com oferta de óculos, exames para cirurgia de catarata, mamografia, ultrassonografia, raio x, eletrocardiograma, além de aferição de pressão e medição de glicemia; emissão de RG, CPF e outros.

Os pacientes que forem diagnosticados com catarata irão ser operados no Hospital Regional de Juazeiro no sábado (2), domingo (3) e segunda-feira (4). Os serviços de Odontologia vão se estender até segunda-feira (3), no Orla Nova de Juazeiro. A feira também atende quem precisa fazer cirurgias eletivas, como hérnias, vesícula e histerectomia. A população passa por consulta com o cirurgião, que realiza o encaminhamento para realizar os procedimentos.

"Aqui em Juazeiro esperamos atender mais de 15 mil pessoas com essa edição da Feira. Nosso objetivo é facilitar o acesso da população a serviços tão importantes de cidadania e saúde para dar mais fluidez ao atendimento aqui no município e melhorar a vida das pessoas", explicou o coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes.

Para o prefeito de Juazeiro, Paulo Bomfim, a iniciativa irá aliviar o atendimento de saúde do município. "Estávamos com uma demanda reprimida grande aqui no município e, com essa Feira, vamos conseguir dar um passo muito bom e zerar toda a parte de cirurgia oftalmológica e ultrassonografia".

Uma unidade móvel do SAC também está no município para emissão de carteiras de identidade. Nos dois dias de atendimento serão emitidas 500 carteiras de identidade.

