Juazeiro recebe a quinta edição do Festival Internacional da Sanfona

O município de Juazeiro sedia a quinta edição do Festival Internacional da Sanfona, que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro, com o tema "A alegria da sanfona está de volta”. Exposição temática, workshops internacionais e nacionais, oficina de sanfona e shows musicais com artistas consagrados mundialmente integram a programação que contará com instrumentistas de várias regiões do país e do exterior mostrando a universalidade e a riqueza de ritmos e estilos musicais da sanfona. A abertura será marcada por uma jam session, às 17h, do dia 14, no Foyer do Centro de Cultura João Gilberto, com a participação de Targino Gondim, curador do evento, Quinteto Sanfônico do Brasil, Chico Chagas e Mahatma Costa, entre outros músicos

O fole da sanfona vai garantir a musicalidade e a diversidade de ritmos pelas mãos de instrumentistas como Chico Chagas (AC), Daniel Itabaiana (BA), Edglei Miguel (PE), Junior Ferreira (BA/DF), Maryanne Francescon (PR), Mestrinho (SE), Quinteto Sanfônico do Brasil (BA), Silas França (BA) e Targino Gondim (BA). Já dentre as atrações internacionais confirmadas estão Simone Zanchini (Italia) – considerado atualmente “um dos acordeonistas mais inovadores na cena mundial por atribuir ao instrumento uma roupagem incomum e pessoal, realçando e ampliando o timbre e as suas possibilidades expressivas” – e Jason O'Rourke (Irlanda do Norte), que toca concertina há 30 anos, desenvolvendo uma carreira baseada no estilo rítmico da música tradicional do Norte da Irlanda.

Targino Gondim destaca que, a cada edição, a equipe que faz o festival busca diversificar a programação e, assim, levar ao público as sanfonas de todas as regiões brasileiras e do mundo. “Quem acompanha o festival pode perceber que, a cada ano, procuramos trazer instrumentistas de nacionalidades e estilos diferentes, bem como representantes de variadas regiões do Brasil, alguns já consagrados e outros que precisam ser apresentados ao mundo. Além, é claro, da programação formativa, que vem para educar, discutir, mostrar as inovações e fomentar o universo do instrumento”.

O diretor-geral do evento, Celso de Carvalho, destaca que toda a programação é gratuita. "Os shows são imperdíveis. Lembramos que as entradas para os shows devem ser retiradas, gratuitamente, no Centro de Cultura João Gilberto, uma hora antes do início de cada apresentação. A distribuição será por ordem de chegada e 5% das vagas do teatro serão destinadas às pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças de colo”.

O Festival Internacional da Sanfona, uma realização da Conspiradoria Projetos e Produções e Toca Pra Nós Dois Produções e Eventos, conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia via Fundo de Cultura, através do Edital de Eventos Calendarizados 2016, e apoio institucional da Convocatória Ocupe Seu Espaço, ambos da Secretaria de Cultura da Bahia.

