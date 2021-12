Jogos estudantis reúnem atletas de Eunápolis e Bom Jesus da Lapa

Estudantes da rede estadual das escolas ligadas aos Núcleos Territoriais de Educação de Bom Jesus da Lapa (NTE 2) e Eunápolis (NTE 27) se mobilizaram, nesta quinta-feira (1º), em torno das etapas regionais e final dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP) 2018. Trata-se de uma ação da Secretaria da Educação do Estado para fortalecer e fomentar a cultura corporal no currículo da Educação Básica por meio de competições esportivas em diversas modalidades, como basquete, handebol, futsal, vôlei, xadrez, dama, dominó, judô e atletismo.

A estudante Tamara da Silva, do 2º ano do Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vila Nova, de Bom Jesus da Lapa, falou sobre a importância do Jogos Estudantis da Rede Pública na sua vida pessoal e escolar. “O JERP tem sido importante para a nossa saúde física, mental, tem contribuindo para a nossa formação e para termos uma vida mais saudável”. A professora Vanuza Souza, do Colégio Estadual de Igaporã, completou: “Nós apoiamos o JERP porque acreditamos que é na coletividade que aprendemos a respeitar o nosso adversário, respeitar as regras e a ter compromisso com os colegas, além de ter um significado da formação cidadã e ética do nosso estudante”.

Representando o Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, em Eunápolis, a estudante Maylli Matos, 17, disse que participar do JERP é uma forma de buscar uma vida saudável. “Desde pequena gosto de jogar bola, porque me faz bem a prática do esporte, é bom para a minha saúde, me dá disposição física e mais vontade de ser uma aluna comprometida. Posso dizer que participar do JERP contribuiu para melhorar meu rendimento escolar, fiquei mais disciplinada e com mais responsabilidade”, relatou.

O coordenador do JERP no NTE 27, Fábio Souza Vilas Boas, também ressaltou a importância do projeto como ferramenta para estimular o processo educativo dos estudantes. “Os atletas aprendem que estão jogando com o colega e não contra ele. Então, o clima é de parceria”.

adblock ativo