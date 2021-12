jibóia de mais de um metro é encontrada em residência em Ibotirama

uma Jiboia de mais de um metro foi encontrada nos fundos de uma casa do bairro Alto do Fundão, em Ibotirama, no Vale do São Francisco do estado. O animal é o terceiro que aparece no local e foi localizado na tarde desta segunda-feira, 28.

Ao avistarem o animal, os moradores chamaram solicitando ajuda. O bombeiro Wheric Pereira foi até o local para realizar o manejo do animal.

Para o resgate, Pereira teve o apoio de um bombeiro civil, também morador da cidade. Os dois foram até o local e, com a ajuda de uma caixa apropriada, recolheram a jiboia. A cobra não estava ferida e foi levada para uma área de mata, distante da zona urbana, e devolvida à natureza.

