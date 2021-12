Hospital Regional de Juazeiro é alvo de vândalos e tem instalações danificadas

Vândalos destruíram portas, janelas e computadores do Hospital Regional de Juazeiro, no norte da Bahia, na madrugada deste domingo, 3. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou denúncia junto à polícia, que já fez perícia e investiga o caso. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do ato criminoso.

No mês de novembro, o Hospital Regional de Juazeiro passou a ser administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), após afastamento da empresa que geria a unidade, alvo da operação Metástase, da Polícia Federal (PF).

Na ação, foi identificado um esquema de fraude em licitações públicas com superfaturamento e desvio de verbas, entre setembro de 2017 e dezembro do ano passado, que totalizou R$ 6 milhões.

adblock ativo