Hospital municipal de Bom Jesus da Lapa será ampliado

O Hospital Municipal Carmela Dutra ganhará 20 leitos de UTI e 18 de enfermaria, sendo dez adultos e dez neonatais. A ampliação da unidade se dará graças ao convênio assinado entre o Governo do Estado e a prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Com o investimento de, aproximadamente, R$ 4 milhões, o hospital receberá, ainda, um centro de bioimagem.

Do total investido, mais de R$ 3,1 milhões serão custeados pelo Estado, enquanto que o município aplicará R$ 789 mil a título de contrapartida. O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, declarou que a expectativa é de que a obra seja concluída ainda este ano. “A Saúde será ampliada de forma significativa, com grande impacto na qualidade e na quantidade da assistência regional”, destacou o gestor.

