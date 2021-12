Hospital de Paulo Afonso será reformado e ampliado em um investimento de R$ 45 milhões

O Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), em Paulo Afonso, ganhará 30 leitos de Terapia Intensiva (UTI), um novo centro cirúrgico e uma nova emergência. Estas e outras intervenções serão possíveis graças a um acordo assinado na terça-feira à noite, em Brasília, entre o governo da Bahia, a prefeitura municipal e três entidades do governo federal, por meio do qual foi viabilizado um investimento de R$ 45 milhões para a reforma e ampliação da unidade de Saúde. O projeto contratado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SSESAB) foi concluído e entregue à Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), que deverá proceder à licitação e contratação da obra até dezembro.

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, que participou da negociação ao lado do reitor da UNIVASF, Jiulianeli Tolentino, destaca que a unidade – que é referência para 800 mil habitantes e abrange áreas dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco – encontra-se em processo de federalização e transformação em hospital universitário. Atualmente, o HNAS ainda é mantido pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), mas desde 2015 foi transferida a titularidade para a UNIVASF para que, progressivamente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBESERH) assuma a gestão.

Ainda segundo Vilas-Boas, o entendimento com a UNIVASF, EBSERH e CHESF foi intermediado pelo governo do Estado, a fim de que o cronograma completo seja finalizado em três anos e por fases. No primeiro ano a CHESF continuará como responsável pela manutenção e recursos humanos; no ano seguinte, parte dos recursos humanos serão da EBSERh, enquanto a CHESF mantém o pagamento da manutenção e do restante dos funcionários; já no terceiro ano, a EBSERH será responsável por todo quadro funcional, reduzindo as obrigações da CHESF em relação à manutenção.

A expansão dos cursos de Medicina em universidades federais na Bahia, aponta o secretário, gerou a necessidade de adequação e ampliação de hospitais para absorver essa demanda. "O Estado está profundamente comprometido com a descentralização da assistência ao construir e ampliar unidades na capital e no interior, além de firmar contratos com entes públicos, filantrópicos ou privados para a expansão dos serviços", afirma.

