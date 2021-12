Homem fica ferido após explosão de gás em restaurante de Ibotirama

Um homem, que não teve sua identidade revelada, ficou ferido nesta segunda-feira, 22, após a explosão de um botijão de gás no município de Ibotirama (distante a 652 km de Salvador), na região do Vale São-Franciscano da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o rapaz atuava como entregador e estava realizando a troca do botijão dentro de um restaurante no centro do município quando a explosão aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar o socorro à vítima e encaminhá-lo para o Hospital Regional de Ibotirama. As equipes da PM ainda informaram que o homem não corre risco de vida.

Em decorrência da explosão, houve um princípio de incêndio no estabelecimento. No entanto, as chamas foram apagadas por populares que estavam no local, não havendo a necessidade de acionarem o Corpo de Bombeiros.

