Homem é detido com moto roubada na BR-110

Um homem de 34 anos foi detido ao ser flagrado com uma moto roubada nesta sexta-feira, 25, no km 2.0 da BR-110, trecho de Paulo Afonso, Vale São-Franciscano da Bahia, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No momento da abordagem do veículo, os policiais notaram indícios de adulterações nos elementos de identificação veicular e perceberam que a moto, modelo Honda/Nxr160 Bros, se tratava, na verdade, de um clone. Conforme a PRF, o veículo havia sido roubado no mês de julho de 2019 em João Pessoa (PB).

O homem informou aos policiais que estava vindo de Alagoas para Paulo Afonso, sua cidade natal, e que a motocicleta foi comprada por meio de um anúncio no Facebook, no qual, segundo ele, teria pago o valor de R$ 8,5 mil.

Com isso, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade baiana, para formalização dos procedimentos cabíveis pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Já o dono da moto, que havia notificado o roubo no Sistema Nacional de Alarmes (Sinal) da PRF, e tinha o celular atualizado no cadastro, foi informado sobre a recuperação da moto.

