Força-tarefa prende suspeito de participar de rapto de testemunha na operação Alcateia

O Ministério Público do Estado da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 28, nos municípios de Paulo Afonso, Conde e Boca da Mata, em Alagoas, a Operação “Cáfila”. A ação visa cumprimento de três mandados de prisão temporária e oito de buscas e apreensão. Um suspeito foi preso e dois alvos ainda estão foragidos, dentre eles um oficial da Polícia Militar.

O objetivo da operação foi apurar indícios da prática de rapto e possível homicídio de Alex Cirino Barbosa, que foi raptado no dia 07 de abril de 2021, por volta das 19h45, na cidade de Paulo Afonso, e ainda se encontra desaparecido, sem qualquer sinal de que ainda esteja com vida.

A vítima é uma das principais testemunhas da “Operação Alcateia”, deflagrada no dia 29 de outubro de 2020, em que diversos policiais militares foram presos, sob a acusação de integrarem uma organização criminosa voltada para prática de diversos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, além de outros delitos típicos de atividade de milícia, como tortura e extorsão.

O sequestro foi gravado por câmeras de segurança instaladas na rua, que mostram o momento exato em que a vítima é abordada, imobilizada, e colocada dentro do veículo utilizado pelos agressores. As imagens, divulgadas nesta manhã pela assessoria do MP-BA, possibilitaram a identificação de uma caminhonete, que já havia sido vista na cidade em poder do oficial da PM.

As evidências mostram que se trata de uma tentativa de intimidar testemunhas e embaraçar a ação penal resultado da operação Alcateia, que se encontra em curso no Juízo Criminal de Paulo Afonso, e cuja audiência de instrução teve início na data de ontem. Um dos alvos hoje é irmão de um dos policiais que ainda se encontra preso, o que reforça a tese de que o crime teria sido cometido para impedir a oitiva da testemunha. Baseado nos indícios, foi deferido o pedido de prisões temporária de um oficial da PM e mais dois envolvidos, além de buscas e apreensões em endereços residenciais dos investigados e batalhões da Polícia Militar de Paulo Afonso e Conde, pela 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso A operação é realizada por intermédio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Força Tarefa de combate a crimes praticados por policiais civis e militares, da Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), e também conta com o apoio operacional do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

