Foragido da Justiça goiana é preso pela PRF em Juazeiro

Um foragido da Justiça de Iaciara (GO) foi preso na noite de quinta-feira, 25, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Juazeiro. Ele foi condenado por crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

De acordo com informações da PRF, os agentes federais abordaram uma combinação de veículos de carga que trafegava em horário não permitido (do anoitecer ao nascer do sol quando se tratar de tráfego de veículo tipo cegonha em pista simples).

Ao consultar os sistemas judiciais, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido em agosto de 2018 e possui validade até o ano de 2028.

Segundo a PRF, o homem de 36 anos foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local.

adblock ativo