Fiscalização de postos de combustíveis é intensificada em Juazeiro

A fiscalização de postos de combustíveis foi intensificada no município de Juazeiro pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (IBAMETRO). Nesta primeira quinzena, foram vistoriados 15 estabelecimentos, sendo verificados, aproximadamente, 140 instrumentos medidores de combustível. Empresas irregulares foram notificadas.

“Importante esclarecer que essas fiscalizações são realizadas pelo Instituto, em todo o Estado, periodicamente, e o objetivo principal é proteger o consumidor que não deve ser lesado com irregularidades e fraudes”, explicou Paulo Vargas, gestor regional do IBAMENTRO, que realizou o trabalho juntamente com o especialista em fiscalização, Edelcy Barros.

O diretor-geral do IBAMETRO, Randerson Leal, alerta aos consumidores para ficarem atentos à marca do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), afixada nas bombas de combustível. Isso indica que o foi instrumento verificado. “Caso desconfie de alguma irregularidade, o cidadão tem todo o direito de denunciar à nossa regional para fazermos uma vistoria no posto”. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-071-1888, a ligação é gratuita.

