Filhote de pit bull preso entre paredes é resgatado por bombeiros

Um filhote da raça pit bull, de apenas dois meses, foi resgatado no final da tarde da sexta-feira, 11, por uma guarnição do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9ºGBM/Juazeiro). O animal estava preso entre as paredes de duas residências distintas localizadas no Parque Residencial, em Juazeiro, na Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia.

Foi preciso quebrar a parede para ter acesso ao cachorro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o processo de resgate demorou cerca de uma hora.

“Fizemos uma primeira tentativa de laçá-lo, mas não foi possível pois a parede ia se estreitando. Então tivemos que quebrar a parede para conseguir ter acesso ao cão. Assim que o retiramos observamos e não visualizamos ferimentos aparentes, em seguida o entregamos para a tutora”, explicou o soldado Manoel Patrocínio, em nota.

Após o resgate, os bombeiros orientaram que o filhote fosse encaminhado à uma clínica veterinária para uma avaliação mais detalhada. Não foi informado sobre como ele foi parar em meio às paredes.

