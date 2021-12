Festival Wellington Monteclaro apresenta a riqueza teatral de Juazeiro

A força da produção teatral de Juazeiro está representada no Festival Wellington Monteclaro, realizado entre os dias 10 e 15 de outubro, no Centro de Cultura João Gilberto. As entradas são gratuitas. O projeto é uma mostra não competitiva, que tem como objetivo promover o fomento das artes cênicas da cidade e o intercâmbio entre artistas e público. Todos os artistas e grupos que compõem a grade de programação participaram de uma chamada pública no mês de agosto.

O projeto é uma homenagem ao professor e ator Wellington Monteclaro, que, durante sua carreira, passou pela direção, cenografia, além de atuar como artista plástico. Monteclaro ocupou, ainda, o cargo de diretor cultural do município e integrou a direção da Casa do Artesão.

A programação completa do festival está disponível no site do centro de cultura.

