Feira de Negócios da Aquicultura movimenta R$ 13 milhões em Glória

A AquaNegócios – Feira de Negócios da Aquicultura terminou com um saldo positivo para o setor: mais de R$ 13 milhões em negócios fechados; 12 horas de capacitações e cerca de quatro mil visitantes. O evento foi realizado entre os dias 27 e 29/10, no município de Glória, que se tornou, recentemente, a maior produtora de tilápia do Brasil, atingindo a marca de 17 mil toneladas do peixe por ano. A feira aconteceu dentro do FestTilápia 2017, promovido pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado), em parceria com a Associacão Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso (ASCOPA) e prefeituras de Glória e Paulo Afonso.

Mais da metade do montante angariado envolve créditos concedidos pelo Desenbahia e Banco do Nordeste para a construção de unidades de beneficiamento de pescado. Cada unidade terá as suas próprias especificações para o atendimento às diferentes necessidades de cada produtor, a exemplo de sistema de recepção do pescado; sala de fabricação e armazenamento de gelo em escamas; câmara de espera; sala de beneficiamento; gabinete de higienização; sala e depósito de embalagem com armário de congelamento; câmara de armazenamento e expedição do pescado.

O presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveria Júnior, fala da importância do investimento para a região. “As unidades de beneficiamento de pescado permitem aumentar ainda mais a produtividade das pisciculturas do Território de Identidade de Itaparica e agregar valor aos peixes”.

adblock ativo