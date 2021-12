Feira Cidadã chega a Bom Jesus da Lapa

A cidade de Bom Jesus da Lapa recebeu, nesta quinta-feira, a 34ª edição de 2019 da Feira Cidadã. A ação, que segue até a próxima terça-feira (2), é realizada na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, das 8h às 17h, com serviços de saúde e cidadania para um público esperado de 15 mil pessoas. A feira é uma realização da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

O coordenador do evento pela entidade socioassistencial, Edvaldo Gomes, explicou como estão divididas as ofertas. "Esta é a terceira cidade do Oeste a receber, neste ano, o evento que foi idealizado pela primeira-dama Aline Peixoto. Nesta quinta (28) e sexta (29), todos os serviços seguem aqui na praça. A odontologia funciona até terça. Já no sábado, domingo e segunda, as cirurgias de catarata que forem rastreadas aqui serão feitas no Hospital Municipal".

Entre os exames ofertados estão mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, preventivo, raio-x, dentre outros. A população ainda tem acesso a consultas com oftalmologistas, com rastreio para cirurgia de catarata; a serviços de odontologia, com oferta de prótese dentária quando necessário; e à triagem para cirurgias eletivas de hérnia inguinal, epigástrica e umbilical, mioma, histerectomia e vesícula. Ofertas do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), como a emissão da primeira e segunda vias da Carteira de Identidade, também integram a programação, assim como massagens e espaço de beleza.

