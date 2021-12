Famílias quilombolas de Bom Jesus da Lapa recebem unidades habitações

A comunidade do Quilombo Araçá/Cariacá, localizado a 18 quilômetros de Bom Jesus da Lapa, no Território de Identidade Velho Chico, recebeu 28 unidades habitacionais do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Com recursos da ordem de R$ 1 milhão, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FUNDEP), a ação é executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), com a articulação da Secretaria de Promoção da Igualdade do Estado (SEPROMI), por meio do convênio com a Cooperativa de Habilitação Rural da Bahia (COOPERABITAR).

A ação, que incluiu, ainda, a doação de cinco mil mudas de palma, tem como objetivo apoiar as famílias na produção de uma reserva estratégica de alimentos para o rebanho, principalmente em períodos de estiagem. No Território de Identidade Velho Chico já foram entregues, nos últimos seis meses, 800 mil mudas de palma. O convênio prevê, ainda, a construção de habitações rurais nos Territórios de Identidade Baixo Sul, Médio Rio das Contas e Sudoeste Baiano.

O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, explica que a agenda do dia no Quilombo Araçá/Cariacá foi fechada depois da realização de seminários e grandes debates com lideranças políticas e quilombolas de Bom Jesus da Lapa e outros municípios, que contou com anúncios importantes, inclusive de investimentos da prefeitura local, na comunidade: "Esse encontro que aconteceu na comunidade reflete o conjunto da articulação dos quilombos no Velho Chico. A entrega do benefício faz parte de um processo de formação, capacitação e reflexão do lugar do quilombo em um momento difícil que vivemos na política e das dificuldades financeiras", disse o gesto.

O coordenador de Políticas para Povos Quilombolas e Tradicionais da SEPROMI, Cláudio Rodrigues, ressalta que atividade no quilombo representa a conquista de uma ação estruturante, do ponto de vista da política de reparação da igualdade racial do Estado da Bahia: "É uma parceria com a SDR que vem dando certo, pois tem executado políticas estruturantes de reparação para comunidades tradicionais e de negros na Bahia".

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, também fala sobre a importância do investimento para a região: "É uma conquista, fruto da luta dos quilombolas dessa região, que sempre se organizaram para buscar suas conquistas. Parabenizo essa luta deles e dou minha humilde contribuição para a vitória de uma comunidade tão importante do nosso município, que sempre lutou pelos seus ideais".

Para Arilson Ventura, da Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas (CONAQ), apesar dos retrocessos na conjuntura política brasileira, essas são conquistas significativas.“Estamos avançando no processo de habitação rural. Não é ainda o esperado por nós, mas é o possível, como é o caso da comunidade de Araças Cariacá, que está recebendo esse projeto. Naturalmente, isso vai trazer conforto, satisfação e alegria aos que receberam o benefício. É um momento significativo para o movimento. A CONAQ está atenta a esses avanços”.

