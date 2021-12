Famílias de comunidades de Juazeiro e Casa Nova vão receber cisternas

Mais de 220 cisternas para consumo humano serão doadas a famílias das comunidades de Macambira, Melancia e Bem Bom, no município de Casa Nova, e de Papagaio e Goiabeira II, em Juazeiro. Para isto, elas participaram de curso de capacitação, por meio do Projeto Cisternas, desenvolvido pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF).

Os beneficiados, que receberão as tecnologias com capacidade para 16 mil litros, tomaram curso de gerenciamento de recursos hídricos, através do qual receberam orientações sobre Agroecologia; convivência com o semiárido; funcionamento das cisternas; e manutenção adequada da água armazenada.

O presidente do CONSTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo, ressalta o apoio das prefeituras municipais na execução do projeto. “Com apoio das prefeituras de Juazeiro e de Casa Nova, estamos levando mais acesso à água de qualidade às famílias mais carentes da zona rural. Já foram entregues mais de 520 tecnologias nesses municípios e agora continuamos o trabalho para beneficiar mais 221 famílias nesta nova etapa”.

