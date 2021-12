Falta de chuva no Vale do São Francisco não preocupa produtores de uva da região

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (INEMA), entre os meses de janeiro e setembro, Juazeiro teve o pior índice pluviométrico da Bahia, com apenas 118,3 milímetros de chuva. Só para comparar, em 2016, foram 323,7 milímetros. No município e região, segundo o INEMA, ocorreram poucas chuvas este ano por conta da influência constante de uma massa de ar quente e seco, que contribuiu para reduzir a nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Apesar do cenário, a colheita da uva no Vale do São Francisco, em Juazeiro, os produtores da fruta acreditam que não há motivo de preocupação.

Os produtores de uva de Juazeiro explicam que a falta de chuvas é “até bem-vinda” na colheita da uva, que começa neste mês de novembro, com exportação para a Europa e Inglaterra. Isto porque, quando chove demais, a fruta perde a qualidade, rachando a casca, mudando a coloração, ficando menos doce e incha, por absorver mais água.

A previsão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) é que ao final do mês a barragem de sobradinho chegue ao volume morto. A atual vazão está em 550 metros cúbicos de água por segundo. “Só queremos chuva para que encha mais o rio, mas para a lavoura de uva não é muito boa, pois desregula a irrigação”, comenta a gerente administrativa da Cooperativa de Produtores Exportadores do Vale do São Francisco (Coopexvale), Jucileide Viera.

Exportação de uva

O Vale do São Francisco, que abrange Bahia e Pernambuco, é o principal responsável pelas exportações de uva no Brasil, tendo em 2016 contribuído com aproximadamente 99,87% do volume (34,3 mil toneladas) e 99,78% do valor bruto de produção total (U$ 72,1 milhões), segundo informações da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Pernambuco e Bahia são os principais exportadores, com 26,6 mil toneladas e U$ 55,5 milhões, e 7,6 mil toneladas e U$16,5 milhões, respectivamente. O perímetro irrigado do Vale do São Francisco gera cerca de 240 mil empregos.

