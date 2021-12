Faculdade em Juazeiro abre processo seletivo para vagas em Medicina

A unidade de Juazeiro da Faculdade Estácio está com o processo seletivo aberto para o preenchimento de 50 vagas para o curso de Medicina. Os interessados poderão fazer suas inscrições até o dia 18 de setembro e aproveitar o resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O edital, que é válido para o 2º semestre de 2019, está disponível por meio do site www.estacio.br/medicina . O aumento do número de vagas na graduação de Medicina foi autorizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria n.º 406, de 2 de setembro.

Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que já concluíram o Ensino Médio (2º grau). Caso o candidato não possa comparecer pessoalmente para o ato da inscrição, poderá encaminhar representante legal munido de procuração com firma devidamente reconhecida em cartório e fotocópia autenticada da cédula de identidade do outorgante.

As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados obedecendo a ordem decrescente da pontuação obtida. O resultado final será divulgado no dia 21 de setembro de 2019, a partir das 15 horas, no site da Estácio.

A matrícula dos classificados para as vagas será realizada às 9h do dia 23 de setembro e às 17h do dia 24 de setembro, conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato classificado não faça sua matrícula neste período, a Faculdade Estácio de Juazeiro fará a primeira reclassificação no dia 25 de setembro.

Sobre a graduação – O curso de Medicina da Faculdade Estácio de Juazeiro tem duração de seis anos com aulas teóricas e de laboratório, residência obrigatória, práticas em laboratórios e em cenários externos, professores titulados, laboratórios modernos, formação em emergências médicas, parcerias com hospitais qualificados públicos e privados. De acordo com a direção, a instituição oferece aos futuros médicos “uma infraestrutura que inclui o que há de mais moderno para garantir a adequada execução do projeto pedagógico do curso”.

