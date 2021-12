Fábrica de óleos livres de gordura hidrogenada será inaugurada no Vale do São Francisco

Será inaugurado nesta sexta-feira (13), um parque industrial de processamento de óleos vegetais e produção de margarina e gordura vegetal, no Vale do São Francisco. Com um investimento de R$ 30 milhões, o equipamento do Grupo Icofort Agroindustrial (empresa sediada no município de Juazeiro) é tido como a primeira indústria projetada para a produção de alimentos livres de gordura hidrogenada. O novo parque já entrou em operação e se soma a outras duas unidades – Juazeiro e Luís Eduardo Magalhães – que, juntas, possuem 282,5 mil m² de área.

O diretor-presidente da Icofort, Décio Alves Barreto Júnior, destaca que a empresa é líder no Nordeste no processamento de caroço de algodão, que é transformando em óleos, línter, torta e farelo animal. Com a nova indústria, passa a gerar 500 empregos diretos e 1.200 indiretos. “A ampliação do seu parque fabril dá fôlego ao projeto de expansão da participação no mercado food service brasileiro, com seus óleos especiais, margarinas livres de gordura hidrogenada e gorduras vegetais”.

Segundo os seus cálculos, o parque fabril da Icofort pode processar, por safra, até 240 mil toneladas de caroço de algodão, mais de três milhões de sacas de ingredientes para nutrição animal, mais de um milhão de caixas de óleo comestível, sete mil toneladas de línter, 30 mil toneladas de óleo bruto de algodão e 60 mil toneladas de óleo refinado a granel. Conforme dados oficiais, desde 2000, ano de sua fundação, a Icofort já forneceu mais de dois milhões de caixas de óleo ao mercado e seis milhões de sacas de ingredientes para nutrição animal.

Além da potência produtiva, ressalta Décio Alves, a Icofort possui uma moderna logística de frotas própria e terceirizada. Para atender a todo território nacional, a empresa investiu em uma frota terrestre de carretas, trucks , bi-trens tanques, furgões e graneleiros.A qualidade e eficiência dos produtos, afirma, já foram descobertas por grandes marcas e redes nacionais. “Fabricamos o mais puro óleo do algodão, que é um produto cheio de saudabilidade, rico em vitamina E, Ômegas 3 e 6. Além disso, deixa os alimentos mais secos, crocantes e saborosos. O mercado está muito receptivo aos nossos produtos”, comemora.

O diretor comercial da empresa, Luis Fernando Dias, destaca o bom aproveitamento da matéria prima e conta que, após a extração do óleo, os resíduos dos caroços são transformados em farelo e torta de algodão, ingredientes para a nutrição animal de elevado valor energético. “A torta e o farelo podem ser consumidos por bovinos, caprinos, ovinos e ruminantes. Rico em proteína, óleo, fibras e de eficiente digestão, este alimento é garantia de aumento na produção de leite e ganho de peso para o gado”.

