Exposição temática promete movimentar o Centro de Cultura durante o V Festival Internacional da Sanfona

Uma exposição temática de fotos das edições anteriores e obras de arte de artistas locais ligados ao universo da sanfona marca a programação do V Festival Internacional da Sanfona, que começa nesta quarta-feira (14) e prossegue até sábado (17), em Juazeiro. A mostra será no foyer do Centro de Cultura João Gilberto, onde também o público poderá conferir como se dá o conserto, a afinação e a eletrificação do acordeon, bem como acompanhar o processo de confecção da zabumba. Aberto ao público, o espaço vai funcionar das 9h às 12h e das 14h às 21h, com apresentações de Alex Moreira, Rinaldo Lima, Jocélio Bello e Targino Gondim.

A parte de conserto, afinação, eletrificação da sanfona e a confecção de zabumbas será comandada pelo sanfoneiro e luthier de sanfonas Marciano Marçal, conhecido como Marciano Sanfoneiro. O artista visual Alex Moreira, por sua vez, expõe o busto de Luiz Gonzaga, tocando sanfona "A peça foi confeccionada a partir de uma técnica mista, utilizando gesso, cola, areia e papel”, explica Moreira. Já Rinaldo Lima, também artista visual, relata que irá exibir telas com temática nordestina. “Fiz uma tela especialmente para expor no festival, que é um retrato de Luiz Gonzaga, e, além dela, vou expor mais três obras, sendo uma inédita, que retrata um lavrador trabalhando sob o sol forte", relata.

O diretor-geral do festival, Celso de Carvalho, destaca que a exposição ainda conta com uma barraca de camisas do evento e artesanato. "As fotos da exposição são de autoria da equipe responsável pelo registro do festival, composta por Ivan Cruz e Regina Lima. E teremos o ponto para venda de camisas e lembranças da região, que sempre é solicitado pelo público que comparece ao festival e quer levar para casa uma lembrança do evento e da cidade".

Som da sanfona

Além da exposição, a quinta edição do Festival Internacional da Sanfona apresenta ao público o trabalho dos instrumentistas internacionais Simone Zanchini, da Itália; e Jason O'Rourke, da Irlanda do Norte; além de nomes nacionais e regionais como Mestrinho, Quinteto Sanfônico da Bahia, Targino Gondim, Maryanne Francescon, Chico Chagas, Silas França e Daniel Itabaiana. A programação do evento é gratuita e inclui, ainda, oficinas, workshops e Jam Sanfona Sessions. O festival é uma realização da Conspiradoria Projetos e Produções e Toca Pra Nós Dois Produções e Eventos, com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia via Fundo de Cultura, através do Edital de Eventos Calendarizados 2016, e apoio institucional da Convocatória Ocupe Seu Espaço, ambos da Secretaria de Cultura da Bahia.

